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Ракурс
Алена Бабак, фото: «112 Украина»

Комитет Рады поддержал отставку министра развития общин и территорий (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 янв 2020, 09:24
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во время своего заседания, которое началось в 9.00, рассмотрел вопрос увольнения министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Бабак подавала в отставку по собственному желанию.

Также сегодня комитет должен рассмотреть вопрос назначения Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.

Бабак возглавляла министерство с 29 августа 2019 года.

Решение об отставке Бабак поддержал 21 член комитета, еще четверо — воздержались. Против никто не проголосовал.

За назначение Шмыгаля проголосовали 22 члена комитета, воздержались четверо. Против также никто не голосовал.

Напомним, о том, что Бабак уходит в отставку, стало известно вчера. Ранее главным претендентом на ее место считали народного депутата от «Слуги народа» Елену Шуляк.

Источник: Ракурс


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