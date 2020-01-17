Ракетный удар Ирана: в США признали наличие пострадавших военнослужащих

Ракетного удара произошел ночью 8 января, фото: «Европейская правда»

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Несмотря на первоначальные заявил Пентагона о том, что в результате ракетного удара Ирана по расположенным в Ираке военных базах США никто не пострадал, американские военные самом деле получили ранения.

Известно о по крайней мере 11 военнослужащих, получивших ранения в результате атаки Ирана. Несколько военных из-за взрывов лечились от симптомов сотрясения мозга, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на вчерашнее заявление Международной коалиции по противостоянию ИГИЛ в Ираке и Сирии.

В то же время подтвердилась информация, что в результате ракетного удара никто не погиб.

Отмечается, что восемь пострадавших военнослужащих были доставлены на лечение в региональный медицинский центр Ландстуля в Германии (зарубежный военный госпиталь, которым управляют армия США и Министерство обороны), еще трое — в Кувейт для «дальнейшего обследования».

Если пострадавших военнослужащих признают пригодным к дальнейшей службе, они вернутся в Ирак после обследования.

На вопрос журналистов об очевидном несоответствии предыдущим заявлениям, в Минобороны США журналистам заявили, что первоначальные сообщения об отсутствии пострадавших «были оценкой командира».

Симптомы появились спустя три дня после этого факта, и к ним относились с большой осторожностью, — отметил чиновник американского оборонного ведомства.

Напомним, ранее СМИ узнали, что американские военные покинули базу в Ираке или спрятались в бункерах еще за два часа до удара иранских ракет. Известно, что одна из ракет упала всего в нескольких метрах от бункера, где находились военнослужащие.