Материнская компания Google подорожала до триллиона долларов, фото: The Blue Diamond Gallery

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Рыночная стоимость образованного в 2015 году холдинга Alphabet Inc., который стал материнской компанией для Google, достигла 1 трлн долларов США.

Таким образом Alphabet стал четвертой американской компанией, вместе с Microsoft, Apple и Amazon, которая досталась этой отметки, сообщает агентство Reuters.

Также более триллиона долларов стоит саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco, рыночная стоимость которой оценивается в 1,86 трлн долл. США.

Отмечается, что акции Интернет-гиганта Alphabet за последние три месяца увеличились почти на 17% на фоне ожиданий инвесторов относительно роста выручки от интернет-рекламы. Отчет Alphabet по доходам за IV квартал 2019 года запланирован на 3 февраля.

Alphabet Inc. была создана 2 октября 2015 года соучредителями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином. В этот холдинг вошла компания Google и другие компании, которыми они владели непосредственно или через Google. Все акции Google были автоматически заменены на такое же количество акций Alphabet.

Напомним, недавно стало известно об открытии компанией Google исследовательского центра в Украине. По информации СМИ, он создан на основе киевского офиса недавно приобретенной Google компании CloudSimple.