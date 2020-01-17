Материнська компанія Google подорожчала до трильйона доларів, фото: The Blue Diamond Gallery

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Ракурс

Ринкова вартість утвореного у 2015 році холдингу Alphabet Inc., який став материнською компанією для Google, сягнула 1 трлн доларів США.

Таким чином Alphabet став четвертою американською компанією, разом із Microsoft, Apple та Amazon, яка дісталася цієї позначки, повідомляє агентство Reuters.

Також більше трильйона доларів коштує саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco, ринкова вартість якої оцінюється у 1,86 трлн дол. США.

Зазначається, що акції Інтернет-гіганта Alphabet за останні три місяці збільшилися майже на 17% на тлі очікувань інвесторів щодо росту виручки від інтернет-реклами. Звіт Alphabet щодо прибутків за IV квартал 2019 року запланований на 3 лютого.

Alphabet Inc. була створена 2 жовтня 2015 року співзасновниками Google Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном. До цього холдингу увійшла компанія Google та інші компанії, якими вони володіли безпосередньо або через Google. Усі акції Google були автоматично замінені на таку саму кількість акцій Alphabet.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про відкриття компанією Google дослідницького центру в Україні. За інформацією ЗМІ, він створений на основі київського офісу нещодавно придбаної Google компанії CloudSimple.