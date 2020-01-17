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Виробництво рибних паличок призводять до значних викидів у навколишнє середовище, фото: EHRENBERG Kommunikation

Учені встановили, наскільки рибні палички небезпечні для екології планети

17 січ 2020, 08:06
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Нове дослідження кліматичного впливу морепродуктів показало, що переробка далекосхідного минтая в рибні палички призводить до значних викидів парникових газів. Переробка супроводжується майже вдвічі більшими викидами, ніж сам рибний промисел.

Такого висновку дійшли учені з Каліфорнійського університету Санта-Круза, проаналізували всі компоненти ланцюга поставок рибних паличок у США — від риболовлі до роздрібної вітрини, повідомляє прес-служба вишу.

Причиною цього є, зокрема, те, що сам вилов далекосхідного минтая є досить економним з точки зору використання палива видом рибальства. Минтай ловлять у великих сітках — середньоводних тралах, які буксируються за човнами.

Ловля риби тралом, інфографіка: «Вікіпедія»

З них витягують багато риби під час кожного вивантаження, чим зменшується вплив рибного промислу на клімат.

Експортовані морепродукти здійснюють менший вплив на клімат, ніж вітчизняні морепродукти, — наголошують учені.

Дослідники, зокрема, зазначають, що виловлений минтай може перетинати океан неодноразово — його можуть перевозити до Китаю, де він переробляється в заморожені блоки філе, котрі знову потрапляють до США для подальшої переробки. Таким чином, до загального впливу на клімат індустрії з виготовлення рибних паличок додаються ще й викиди від тихоокеанських перевезень.

Внесок продовольчого сектору у викиди парникових газів загалом оцінюється як 10−32% від антропогенного впливу, а вилов далекосхідного минтая — один із найбільших рибних промислів у світі, наголошують учені.

Дослідження показує необхідність зміни нашої точки зору в цьому питанні, щоб охопити весь ланцюжок поставок, — зазначають учені. — Недостатньо дивитися лише на риболовлю. Загальна картина набагато більша і набагато складніша.

Нагадаємо, торік учені встановили, що популяції риб у світі зменшуються внаслідок глобального потепління.


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