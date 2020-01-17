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Производство рыбных палочек приводят к значительным выбросам в окружающую среду, фото: EHRENBERG Kommunikation

Ученые установили, насколько опасны для экологии планеты рыбные палочки

17 янв 2020, 08:06
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Новое исследование климатического воздействия морепродуктов показало, что переработка дальневосточного минтая в рыбные палочки приводит к значительным выбросам парниковых газов. Переработка сопровождается почти вдвое большими выбросами, чем сам рыбный промысел.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета Санта-Круза, которые проанализировали все компоненты цепи поставок рыбных палочек в США — от вылова рыбы до розничной витрины, сообщает пресс-служба вуза.

Причиной этого является, в частности, то, что сам вылов дальневосточного минтая является достаточно экономным с точки зрения использования топлива видом рыболовства. Минтай ловят в больших сетях — средневодних тралах, буксируемых за лодками.

Ловля рыбы тралом, инфографика: «Википедия»

Из них извлекают много рыбы во время каждого выгрузки, чем уменьшается влияние рыбного промысла на климат.

Экспортируемые морепродукты осуществляют меньшее влияние на климат, чем отечественные морепродукты, — подчеркивают ученые.

Исследователи, в частности, отмечают, что выловленный минтай может пересекать океан неоднократно — его могут перевозить в Китай, где он перерабатывается в замороженные блоки филе, которые снова попадают в США для дальнейшей переработки. Таким образом, к общему влиянию на климат индустрии по изготовлению рыбных палочек добавляются еще и выбросы от тихоокеанских перевозок.

Вклад продовольственного сектора в выбросы парниковых газов в целом оценивается как 10−32% от антропогенного воздействия, а вылов дальневосточного минтая — один из крупнейших рыбных промыслов в мире, подчеркивают ученые.

Исследование показывает необходимость изменения нашей точки зрения в этом вопросе, чтобы охватить всю цепочку поставок, — отмечают ученые. — Недостаточно смотреть только на рыбалку. Общая картина гораздо больше и гораздо сложнее.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что популяции рыб в мире уменьшаются вследствие глобального потепления.


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