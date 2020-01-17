Производство рыбных палочек приводят к значительным выбросам в окружающую среду, фото: EHRENBERG Kommunikation

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Новое исследование климатического воздействия морепродуктов показало, что переработка дальневосточного минтая в рыбные палочки приводит к значительным выбросам парниковых газов. Переработка сопровождается почти вдвое большими выбросами, чем сам рыбный промысел.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета Санта-Круза, которые проанализировали все компоненты цепи поставок рыбных палочек в США — от вылова рыбы до розничной витрины, сообщает пресс-служба вуза.

Причиной этого является, в частности, то, что сам вылов дальневосточного минтая является достаточно экономным с точки зрения использования топлива видом рыболовства. Минтай ловят в больших сетях — средневодних тралах, буксируемых за лодками.

Из них извлекают много рыбы во время каждого выгрузки, чем уменьшается влияние рыбного промысла на климат.

Экспортируемые морепродукты осуществляют меньшее влияние на климат, чем отечественные морепродукты, — подчеркивают ученые.

Исследователи, в частности, отмечают, что выловленный минтай может пересекать океан неоднократно — его могут перевозить в Китай, где он перерабатывается в замороженные блоки филе, которые снова попадают в США для дальнейшей переработки. Таким образом, к общему влиянию на климат индустрии по изготовлению рыбных палочек добавляются еще и выбросы от тихоокеанских перевозок.

Вклад продовольственного сектора в выбросы парниковых газов в целом оценивается как 10−32% от антропогенного воздействия, а вылов дальневосточного минтая — один из крупнейших рыбных промыслов в мире, подчеркивают ученые.

Исследование показывает необходимость изменения нашей точки зрения в этом вопросе, чтобы охватить всю цепочку поставок, — отмечают ученые. — Недостаточно смотреть только на рыбалку. Общая картина гораздо больше и гораздо сложнее.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что популяции рыб в мире уменьшаются вследствие глобального потепления.