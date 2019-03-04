Потепление привело к уменьшению популяции рыб в ряде регионов Земли

https://racurs.ua/n118895-populyacii-ryb-v-mire-umenshautsya-vsledstvie-globalnogo-potepleniya-uchenye.html

Racurs.ua

Глобальное потепление уже негативно повлияло на популяцию рыб в морях в ряде регионов Земли.

Об этом говорится в недавнем исследовании группы американских ученых о влиянии потепления на производительность рыболовства, сообщает пресс-служба Университета Санта-Барбары.

Рыбы являются жизненно важным источником белка для более половины населения мира, причем более 56 млн человек заняты в рыболовстве или связанных отраслях. Но изменение климата начинает нарушать сложные, взаимосвязанные системы, лежащие в основе этого важного источника продуктов питания.

Исследователи изучали исторические данные о численности 124 видов в 38 регионах, что составляет примерно треть общего глобального вылова. Ученые сравнили эти данные с данными о температуре океана и обнаружили, что 8% популяции подверглись значительному негативному влиянию потепления, а 4% - положительному влиянию. В целом потери превышают рост.

Исследуя, как с 1930 по 2010 годы менялась доступность рыбы, ученые обнаружили самые большие потери в Японском море, Северном море, водах Иберийского побережья, течении Куросио и Кельтско-Бискайском шельфе. С другой стороны, наибольший рост популяций наблюдался в регионе Лабрадор-Ньюфаундленд, Балтийском море, Индийском океане и северо-восточной части США.

Несмотря на то, что изменения в производительности рыболовства до сих пор были небольшими, существуют большие региональные различия. Например, в Восточной Азии наблюдается одно из самых больших падений, спровоцированных потеплением — от 15% до 35% снижения производительности рыболовства.

«Мы были удивлены, насколько сильно рыбные популяции во всем мире уже пострадали от потепления, — отмечает руководитель исследования Кристофер Фридом, — и среди популяций, которые мы изучали, „побежденные“ климатом преобладают над „победителями“».

Напомним, недавно ученые установили, что изменение климата провоцирует утолщение листьев на деревьях. States.