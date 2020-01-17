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Ракетного удару стався вночі 8 січня, фото: «Європейська правда»

Ракетний удар Ірану: у США визнали наявність постраждалих військовослужбовців

17 січ 2020, 09:07
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Попри початкові заявив Пентагону про те, що в результаті ракетного удару Ірану по розташованих в Іраку військових базах США ніхто не постраждав, американські військові насправді отримали поранення.

Наразі відомо про принаймні 11 військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок атаки Ірану. Кілька військових через вибухи лікувалися від симптомів струсу мозку, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на вчорашню заяву Міжнародної коаліції з протистояння ІДІЛ в Іраку та Сирії.

Водночас підтвердилася інформація, що в результаті ракетного удару ніхто не загинув.

Зазначається, що восьмеро постраждалих військовослужбовців були доставлені на лікування до регіонального медичного центру Ландстуля в Німеччині (закордонного військового госпіталю, яким керують армія США та Міністерство оборони), ще троє - до Кувейту для «подальшого обстеження».

Якщо постраждалих військовослужбовців визнають придатним до подальшої служби, вони повернуться до Іраку після обстеження.

На запитання журналістів про очевидну невідповідність попереднім заявам, у Міноборони США журналістам заявили, що початкові повідомлення про відсутність постраждалих «були оцінкою командира».

Симптоми з’явилися через дні після цього факту, і до них ставилися з великою обережністю, — зазначив чиновник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися, що американські військові залишили базу в Іраку чи заховалися у бункерах ще за дві години до удару іранських ракет. Відомо, що одна з ракет впала всього за кілька метрів від бункера, де перебували військовослужбовці.


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