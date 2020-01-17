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Ракурс
Алексей Гончарук, фото: «112 Украина»

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

17 янв 2020, 09:43
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Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что Зеленский впоследствии рассмотрит это заявление.

Также наличие этого заявления подтвердили в ходе сегодняшнего заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Действительно, Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, написал заявление о своем увольнении. Это заявление передано на рассмотрение президенту. Если президент будет считать нужным, он передаст это на рассмотрение парламента, — заявила представитель правительства в парламенте Елена Шуляк.

Кроме того, о подаче заявления об отставке заявил и сам Гончарук на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он, в частности, упомянул новый «кассетный скандал», фигурантом которого является. По словам Гончарука, обнародованные аудиозаписи является смонтированными фрагментами записей совещаний в Кабмине, призванными создать впечатление, что в правительстве якобы не уважают президента.

Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, — отметил Гончарук.

Стоит отметить, что согласно Конституции, премьер в Украине, как парламентско-президентской республике, должен подавать заявление об отставке председателю Верховной Рады, то есть — Дмитрию Разумкова.

Среди пользователей соцсетей уже появилась версия, что, возможно, таким образом Гончарук стремится получить официальную поддержке президента для дальнейшего пребывания в должности.

Напомним, в интернете вечером 15 января появились аудиозаписи якобы разговоров премьер-министра с топ-чиновниками.

Источник: Ракурс


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