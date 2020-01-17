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ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

Масова ДТП біля Рівного: зіткнулися сім автомобілів (ФОТО)

17 січ 2020, 10:18
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Масова ДТП біля Рівного сталася сьогодні о 7.46 ранку. Відразу сім автомобілів зіткнулися поблизу села Олександрія Рівненського району. Причиною аварії став густий туман і ожеледиця.

Про аварію повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області (ДСНС).

ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

На щастя, загиблих у результаті ДТП немає. Двоє людей отримали травми, одну жінку затисло в автомобілі.

ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

На місці події працюють рятувальники, медики і поліцейські.

ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

Рух на даній ділянці дороги тимчасово обмежений.

ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

У ДСНС закликали водіїв бути дуже уважними на дорогах, дотримуватися дистанції і швидкісного режиму.

Джерело: Ракурс


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