ДТП біля Рівного. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n132191-masova-dtp-bilya-rivnogo-zitknulysya-sim-avtomobiliv-foto.html

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Масова ДТП біля Рівного сталася сьогодні о 7.46 ранку. Відразу сім автомобілів зіткнулися поблизу села Олександрія Рівненського району. Причиною аварії став густий туман і ожеледиця.

Про аварію повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області (ДСНС).

На щастя, загиблих у результаті ДТП немає. Двоє людей отримали травми, одну жінку затисло в автомобілі.

На місці події працюють рятувальники, медики і поліцейські.

Рух на даній ділянці дороги тимчасово обмежений.

У ДСНС закликали водіїв бути дуже уважними на дорогах, дотримуватися дистанції і швидкісного режиму.