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ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

Массовое ДТП под Ровно: столкнулись семь автомобилей (ФОТО)

17 янв 2020, 10:18
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Массовое ДТП под Ровно произошло сегодня в 7.46 утра. Сразу семь автомобилей столкнулось близи села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стал густой туман и гололед.

Об аварии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области (ГСЧС).

ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

К счастью, погибших в результате ДТП нет. Два человека получили травмы, одну женщину зажало в автомобиле.

ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

Движение на данном участке дороги временно ограничено.

ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Источник: Ракурс


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