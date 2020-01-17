ДТП под Ровно. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n132191-massovoe-dtp-pod-rovno-stolknulis-sem-avtomobiley-foto.html

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Массовое ДТП под Ровно произошло сегодня в 7.46 утра. Сразу семь автомобилей столкнулось близи села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стал густой туман и гололед.

Об аварии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области (ГСЧС).

К счастью, погибших в результате ДТП нет. Два человека получили травмы, одну женщину зажало в автомобиле.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

Движение на данном участке дороги временно ограничено.

В ГСЧС призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.