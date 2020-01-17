Гончаруку напомнили, что заявление об отставке надо подавать в Раду, а не Зеленскому

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Ракурс

Премьер Алексей Гончарук на своей странице в Фейсбук в пятницу, 17 января, сообщил, что написал заявление об отставке «и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент». Уточним, что согласно закону «О Кабинете министров Украины», отставка главы правительства влечет за собой отставку и всего Кабмина.

В частности, механизм отставки премьера и Кабмина, согласно закону, осуществляется следующим образом:

Премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке, после чего парламент рассматривает вопрос об отставке не позднее чем на десятый день после поступления соответствующего заявления, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. Также премьер увольняется с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Рады. Принятие парламентом такого решения влечет за собой отставку всего состава правительства.

В то же время, свое заявление об отставке Гончарук написал не на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова, а Зеленскому. Офис президента подтвердил получение заявления об отставке Гончарука.

Впоследствии, в соцсетях напомнили Гончаруку, куда необходимо подавать заявление об отставке в первую очередь.

Позже появилась информация о том, что правительство находится на консультациях после заявления Гончарука об отставке с должности премьер-министра.

Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа правительства не будет — будет министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечать на вопросы, как и было запланировано, — заявил в пятницу во время утреннего пленарного заседания спикер Рады Разумков.

Напомним, на утреннем пленарном заседании украинского парламента в пятницу обычно проходит «Час вопросов к правительству», во время которого представители Кабмина рассказывают о своих успехах нардепам.