Уряд працюватиме у штатному режимі до рішення президента — Гончарук. Фото: the-village.com.ua

https://racurs.ua/ua/n132200-uryad-prodovjuie-pracuvaty-u-shtatnomu-rejymi-do-rishennya-prezydenta-goncharuk.html

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Уряд Олексія Гончарука продовжить працювати в штатному режимі до рішення президента Володимира Зеленського.

Так чинний прем'єр-міністр прокоментував своє сьогоднішнє рішення піти у відставку. Про це він заявив у сесійній залі парламенту, трансляцію засідання Верховної Ради України транслювали українські телеканали.

Уряд продовжує працювати у штатному режимі до рішення президента… До того часу, поки президент не прийме рішення, хто на яких позиціях у команді може працювати, — зазначив Гончарук.

У своєму виступі глава уряду похвалив парламент і заявив нардепам, що вони «круті». Після його виступу в залі лунали оплески і вигуки «ганьба». Частина нардепів обурювалася, що не мала змоги поставити питання Гончаруку.

При цьому спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на його ім’я заяви про звільнення від Гончарука не надходило. А нардеп Ірина Геращенко нагадала, що це в Росії прем'єр пише заяву на ім’я президента, а в Україні він має подавати заяву Верховній Раді.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Днями в мережі з’явилися аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні. Гончарук згодом прокоментував появу записів і пояснив це наявністю ворогів команди президента й уряду.