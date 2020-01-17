Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уряд працюватиме у штатному режимі до рішення президента — Гончарук. Фото: the-village.com.ua

Уряд продовжує працювати у штатному режимі до рішення президента — Гончарук (ВІДЕО)

17 січ 2020, 11:54
999

Уряд Олексія Гончарука продовжить працювати в штатному режимі до рішення президента Володимира Зеленського.

Так чинний прем'єр-міністр прокоментував своє сьогоднішнє рішення піти у відставку. Про це він заявив у сесійній залі парламенту, трансляцію засідання Верховної Ради України транслювали українські телеканали.

Уряд продовжує працювати у штатному режимі до рішення президента… До того часу, поки президент не прийме рішення, хто на яких позиціях у команді може працювати, — зазначив Гончарук.

У своєму виступі глава уряду похвалив парламент і заявив нардепам, що вони «круті». Після його виступу в залі лунали оплески і вигуки «ганьба». Частина нардепів обурювалася, що не мала змоги поставити питання Гончаруку.

При цьому спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на його ім’я заяви про звільнення від Гончарука не надходило. А нардеп Ірина Геращенко нагадала, що це в Росії прем'єр пише заяву на ім’я президента, а в Україні він має подавати заяву Верховній Раді.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Днями в мережі з’явилися аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні. Гончарук згодом прокоментував появу записів і пояснив це наявністю ворогів команди президента й уряду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Парламент звільнив Яременка з посади голови комітету

Український парламент під час сьогоднішнього засідання звільнив нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Новини України
13:03

Заява Гончарука про відставку не вплинула на курс гривні

Незважаючи на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку курс національної валюти продовжує зміцнюватися і на міжбанківському валютному ринку сьогодні склав 24,14 грн за один долар

Новини України
12:28

«Не туди подав»: у соцмережах кепкують з Гончарука, який пішов із заявою про відставку до Зеленського замість Ради (ФОТО)

Прем'єр Олексій Гончарук передав свою заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському. Разом з тим, главі уряду нагадали, що відповідно до закону про Кабінет міністрів, така заява подається голові Верховної Ради й розглядається парламентом

Новини України
10:45