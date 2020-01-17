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Правительство будет работать в штатном режиме до решения президента — Гончарук. Фото: the-village.com.ua

Правительство продолжает работать в штатном режиме до решения президента — Гончарук (ВИДЕО)

17 янв 2020, 11:54
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Правительство Алексея Гончарука продолжит работать в штатном режиме до решения президента Владимира Зеленского.

Так действующий премьер-министр прокомментировал свое сегодняшнее решение уйти в отставку. Об этом он заявил в сессионном зале парламента, трансляцию заседания Верховной Рады Украины транслировали украинские телеканалы.

Правительство продолжает работать в штатном режиме до решения президента… До того времени, пока президент не примет решение, кто на каких позициях в команде может работать, — отметил Гончарук.

В своем выступлении глава правительства похвалил парламент и заявил нардепам, что они «крутые». После его выступления в зале звучали аплодисменты и возгласы «ганьба». Часть нардепов возмущалась, что не смогла задать вопросы Гончаруку.

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на его имя заявление об увольнении от Гончарука не поступало. А нардеп Ирина Геращенко напомнила, что это в России премьер пишет заявление на имя президента, а в Украине он должен подавать заявление Верховной Раде.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. На днях в сети появились аудиозаписи, на которых якобы действующий глава украинского правительства говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. Гончарук впоследствии прокомментировал появление записей и объяснил это наличием врагов команды президента и правительства.

Источник: Ракурс


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