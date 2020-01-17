Массовые протесты. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n132199-massovye-protesty-v-2020-goda-stanut-privychnym-yavleniem.html

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Массовые протесты станут в 2020 году привычным явлением во многих странах мира. Согласно проведенному консалтинговой компанией Verisk Maplecroft анализу, в 75 из 125 исследованных стран ожидается увеличение количества протестов. Это означает, что 40% всех 195 стран мира будут очагами массовых беспорядков.

Данные исследований обнародовал интернет-ресурс CNBC.

Самыми горячими точками протестов названы Гонконг и Чили. По оценкам экспертов, беспорядки в этих странах продляться не менее двух лет.

Также в разряд наиболее беспокойных стран попали Нигерия, Ливан, Боливия, Эфиопия, Индия, Пакистан, Зимбабве и Судан.

Рост протестных настроений также ожидается в Украине, Гвинее-Бисау и Таджикистане.

Массовые протесты будут жестко пресекаться силовыми структурами в России, Китае, Саудовской Аравии, Турции, Таиланде и Бразилии.