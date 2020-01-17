Массовые протесты в 2020 году станут привычным явлением — исследованиеhttps://racurs.ua/n132199-massovye-protesty-v-2020-goda-stanut-privychnym-yavleniem.htmlРакурс
Массовые протесты станут в 2020 году привычным явлением во многих странах мира. Согласно проведенному консалтинговой компанией Verisk Maplecroft анализу, в 75 из 125 исследованных стран ожидается увеличение количества протестов. Это означает, что 40% всех 195 стран мира будут очагами массовых беспорядков.
Данные исследований обнародовал интернет-ресурс CNBC.
Самыми горячими точками протестов названы Гонконг и Чили. По оценкам экспертов, беспорядки в этих странах продляться не менее двух лет.
Также в разряд наиболее беспокойных стран попали Нигерия, Ливан, Боливия, Эфиопия, Индия, Пакистан, Зимбабве и Судан.
Рост протестных настроений также ожидается в Украине, Гвинее-Бисау и Таджикистане.
Массовые протесты будут жестко пресекаться силовыми структурами в России, Китае, Саудовской Аравии, Турции, Таиланде и Бразилии.