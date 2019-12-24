Акция протеста в Берлине. Во время поездки в Германию Сенцов пришел на акцию к Вендлингу. Фото: Igor Magrilov / Facebook

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Ракурс

Он приходит на акцию протеста в самый центр Берлина каждый четверг. На Липовой аллее (Унтер-ден-Линден) напротив посольства РФ разворачивает свои баннеры и флаги, несколько часов требует освобождения удерживаемых Россией украинских заключенных. При любой погоде Рональд Вендлинг напоминает жителям сталинского ампира, что о злодеяниях власти Путина по крайней мере часть берлинцев помнит.

В сторону российской дипмиссии смотрят флаг Украины, национальный флаг крымских татар, баннеры со списками и портретами политзаключенных Кремля, напоминаниями о Голодоморе. Прохожим Рональд раздает информационные листовки.

Людей здесь много, ведь Вендлинг проводит акцию протеста в самом центре Берлина. В двухстах метрах от российского посольства — Парижская площадь, Бранденбургские ворота, чуть дальше — рейхстаг.

Пять лет протеста

Его протест начался более пяти лет назад, в октябре 2014-го. Обычно акция в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев — индивидуальный протест, но иногда ему помогает украинская община Берлина, а также знакомые немецкие активисты. В этот день рядом был Питер Лизеганг, который помогал «Ракурсу» пообщаться с Рональдом.

Акция протеста под окнами российской дипмиссии началась в день заключения Надежды Савченко. Уже через несколько часов 58-летний пенсионер Вендлинг получил все разрешения на проведение пикета и находился с флагом Украины и плакатом «Свободу Савченко!» у помпезного российского посольства. Впоследствии он добавлял на плакаты все новые и новые имена узников Кремля.

Акция протеста в Берлине: важно помнить

«По своему опыту скажу, что это очень важно — знать, что о тебе помнят и требуют освобождения. Убежден, что тоталитарная власть ГДР и власть Путина одинаковы по сути», — рассказывает Рональд.

Вендлинг отсидел несколько месяцев во времена ГДР. Из-за пацифистских убеждений он отказался служить в армии. Арестовали Рональда после того, как он сначала обратился с заявлением о выезде из страны, а затем пообещал власти устроить акцию протеста у Бранденбургских ворот. Рядом была Берлинская стена. Бунтовщику присудили полтора года тюрьмы.

«Мало кто знает, но в 1980-е в Восточном Берлине распространенной была практика выкупа заключенных. За одного человека власти ФРГ переводили коммунистическому режиму примерно 100 тыс. марок. Иногда людей меняли даже на товары», — рассказывает Петер Лизеганг.

Вендлинг был среди тех нескольких десятков тысяч заключенных, которых выкупили в ГДР. Поэтому Рональд никогда не забывал, как это — чувствовать себя несправедливо осужденным. «Конечно, я сидел пять месяцев, а не несколько лет, как это произошло с украинцами, но считаю, что имею долг перед демократией за свое освобождение. Надо постоять здесь, чтобы отработать усилия и средства, которых стоила когда-то моя свобода», — объясняет берлинский пенсионер-активист.

«Я протестую не против, а за»

Деньги на производство плакатов и их транспортировку на акцию протеста на Унтер-ден-Линден он собрал среди знакомых, они же иногда физически помогают установить пикетный городок.

Пока разговариваем с Рональдом, прохожие читают лозунги на его плакатах. Кто-то задерживает взгляд на несколько секунд, кто-то подходит на несколько минут.

Большинство политических акций протеста или флешмобов проходит у Бранденбургских ворот, ведь там находятся посольства США и Франции. Накануне журналист «Ракурса» видел тут толпу, требующую прекратить преследование Джулиана Ассанжа. Когда-то здесь были и агрессивные россияне с традиционным набором ватных антиукраинских лозунгов. В то же время ежегодно в конце ноября украинцы зажигают тут свечи, вспоминая жертв Голодомора.

Из мрачного здания посольства РФ к Рональду не приходили, хотя он уверен, что оттуда к нему подсылали своих людей. Не все прохожие одобряют действия Вендлинга (это не удивляет, учитывая мощное присутствие Москвы в информпространстве Берлина). Тем, кто сомневается в правильности его протеста, Рональд отвечает, что речь идет об украинских гражданах, которых Россия практически похитила и удерживает за решеткой.

«Я протестую не «против», а скорее «за» что-то, например, за освобождение украинских граждан, удерживаемых в России или на захваченной ею территории Крыма и Донбасса», — говорит Рональд, добавляя, что будет стоять здесь до освобождения всех пленников.

Лизеганг добавляет, что бывают и такие туристы из РФ, которые выражают недовольство акцией протеста, и тогда он счастлив, что Вендлинг не понимает русского.

В этом году на нескольких его плакатах появились оптимистичные заметки — он зачеркнул фамилии тех, кто вернулся после сентябрьского обмена. Интересно, что за несколько дней до этого Вендлинг организовал в своем «городке» выставку картин корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко.

А баннеры с требованием освободить Олега Сенцова снял сам бывший узник Кремля. Об акции протеста Вендлинга Сенцов узнал уже когда приехал в немецкую столицу. Он решил прийти и поблагодарить немца за его позицию.

Скорее всего, до полного прекращения протеста на Унтер-ден-Линден пройдет еще немало времени, ведь в российские тюрьмы продолжают бросать украинцев, крымских татар и российских активистов.