Масові протести. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n132199-masovi-protesty-u-2020-roci-stanut-zvychnym-yavyschem-doslidjennya.html

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Масові протести стануть у 2020 році звичним явищем у багатьох країнах світу. Відповідно до проведеного консалтинговою компанією Verisk Maplecroft аналізу, у 75 із 125 досліджених країн очікується збільшення кількості протестів. Це означає, що 40% всіх 195 країн світу будуть осередками масових заворушень.

Дані досліджень оприлюднив інтернет-ресурс CNBC.

Найбільш гарячими точками протестів названо Гонконг і Чилі. За оцінками експертів, заворушення у цих країнах триватимуть не менше двох років.

Також до розряду найбільш неспокійних країн потрапили Нігерія, Ліван, Болівія, Ефіопія, Індія, Пакистан, Зімбабве і Судан.

Зростання протестних настроїв також очікується в Україні, Гвінеї-Бісау та Таджикистані.

Масові протести будуть жорстко припинятися силовими структурами в Росії, Китаї, Саудівській Аравії, Туреччині, Таїланді та Бразилії.