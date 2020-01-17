Масові протести у 2020 році стануть звичним явищем — дослідженняhttps://racurs.ua/ua/n132199-masovi-protesty-u-2020-roci-stanut-zvychnym-yavyschem-doslidjennya.htmlРакурс
Масові протести стануть у 2020 році звичним явищем у багатьох країнах світу. Відповідно до проведеного консалтинговою компанією Verisk Maplecroft аналізу, у 75 із 125 досліджених країн очікується збільшення кількості протестів. Це означає, що 40% всіх 195 країн світу будуть осередками масових заворушень.
Дані досліджень оприлюднив інтернет-ресурс CNBC.
Найбільш гарячими точками протестів названо Гонконг і Чилі. За оцінками експертів, заворушення у цих країнах триватимуть не менше двох років.
Також до розряду найбільш неспокійних країн потрапили Нігерія, Ліван, Болівія, Ефіопія, Індія, Пакистан, Зімбабве і Судан.
Зростання протестних настроїв також очікується в Україні, Гвінеї-Бісау та Таджикистані.
Масові протести будуть жорстко припинятися силовими структурами в Росії, Китаї, Саудівській Аравії, Туреччині, Таїланді та Бразилії.