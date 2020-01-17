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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Al Jazeera

Трамп, Парнас і Насіров: адвокат бізнесмена опублікував відео зустрічі його підзахисного з президентом США

17 січ 2020, 11:47
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Адвокат американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса Джозеф Бонді опублікував відео, котре, за його словами, свідчить, що Трамп був знайомий з його підзахисним.

На відеоролику тривалістю 14 секунд нібито відображена зустріч Трампа з Парнасом та колишнім очільником Державної фіскальної служби України Романом Насіровим. Про це Бонді стверджує в повідомленні на своїй сторінці у Твіттері.

За словами Бонді, ця зустріч нібито відбулася в резиденції Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида в грудні 2016 року (тобто, вже після його перемоги на президентських виборах, але ще до його інавгурації).

Також на відео присутні інші люди. Дізнатися, про що саме вони говорять, не можливо, оскільки на відеозапис накладена музика.

Трамп заперечує, що він знайомий з Парнасом. Однак останній, в нещодавньому інтерв’ю американським ЗМІ звинуватив Трампа у брехні з приводу того, заявив, що вони нібито не знайомі.

Парнаса та ще одного бізенсмена — Ігоря Фурмана заарештували в жовтні минулого року в США. Їх звинувачують у порушеннях у сфері лобістської діяльності — спробах домогтися відставки Марії Йованович з посади посла в Києві, на якій вона перебувала з 2016 по 2019 роки, в інтересах одного з українських чиновників.

Також вважається, що Парнас міг виконувати в Україні доручення адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Нагадаємо, у Конгресі США нещодавно в межах розслідування імпічменту Трампа оприлюднили копії листування Парнаса. Зокрема, в оприлюднених матеріалах є свідчення, що він намагався організувати зустріч Зеленського з Джуліані.

Джерело: Ракурс


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