На Полтавщині чиновники вкрали 30 млн грн на ремонті шкіл та лікарень. Фото: Народна правда

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Посадовці привласнили понад 30 млн грн бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери Полтавщини.

Встановлено, що власники комерційних структур за змовою з посадовцями забезпечили «освоєння» підконтрольними фірмами понад 150 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонти та реконструкцію державних установ. Роботи в лікарнях та школах здійснювались на замовлення розпорядників бюджетних коштів Полтавської облдержадміністрації та виконавчого комітету Полтавської міської ради. Про це 17 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ділки навмисно штучно завищували вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт. Будматеріали фіктивно купувалися на підконтрольних чиновникам фірмах-прокладках. А для того, щоб привласнити кошти, зловмисники зареєстрували низку підконтрольних комерційних структур. Чиновники зуміли вивести та конвертувати в готівку понад 22 млн грн.

Закупівля товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому на 30−40% вища за ринкову, призвела до нанесення збитків бюджету на майже 10 млн грн, — заявили в спецслужбі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, зокрема посадовців держустанов, причетних до протиправного механізму.

Нагадаємо, у Закарпатській області голова селищної ради вкрав 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг в регіоні. Правоохоронці встановили, що керівник органу місцевого самоврядування, у змові з директором приватного підприємства, організували схему розкрадання грошей.