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Олександр Санченко склав присягу нардепа. Фото: YouTube

Директор музфестивалю Atlas Weekend Санченко склав присягу нардепа

17 січ 2020, 11:02
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Олександр Санченко, директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, склав присягу народного депутата Верховної Ради.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 17 січня повідомив про входження народного депутата до складу партії «Слуга народу». Про це йшлося в онлайн-трансляції засідання парламенту.

Олександру Санченку 31 рік. До ВРУ він пройшов за списками «Слуги народу» під № 137. Раніше він працював над організацією Atlas Weekend, крім того, свого часу заснував PR-агентство MAINSTREAM і громадську організацію «Біржа молодіжних проектів». Також він працював у Київському молодіжному центрі й займався створенням проекту Kyiv Free Wi-Fi.

Нагадаємо, 16 січня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу» Олександра Санченка. Нардепом він став замість Ірини Венедіктової, яка стала тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: Ракурс


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