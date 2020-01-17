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Александр Санченко принес присягу нардепа. Фото: YouTube

Директор музфестиваля Atlas Weekend Санченко принес присягу нардепа

17 янв 2020, 11:02
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Александр Санченко, директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend, принял присягу народного депутата Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 17 января сообщил о вхождении народного депутата в состав партии «Слуга народа». Об этом шла речь в онлайн-трансляции заседания парламента.

Александру Санченку 31 год. В ВРУ он прошел по спискам «Слуги народа» под № 137. Ранее он работал над организацией Atlas Weekend, кроме того, в свое время основал PR-агентство MAINSTREAM и общественную организацию «Биржа молодежных проектов». Также он работал в Киевском молодежном центре и занимался созданием проекта Kyiv Free Wi-Fi.

Напомним, 16 января Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александра Санченко. Нардепом он стал вместо Ирины Венедиктовой, которая стала временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Источник: Ракурс


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