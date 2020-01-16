Новым нардепом от «Слуги народа» стал Александр Санченко. Фото: Страна.ua

https://racurs.ua/n132164-organizator-atlas-weekend-popolnil-ryady-slug-naroda.html

Ракурс

Фракция «Слуга народа» пополнилась новым народным депутатом. Мандат получил директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко. Он занял место Ирины Венедиктовой, которую перед Новым годом назначили исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Такое решение единогласно приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании 16 января, передают «Українськi новини».

Новый народный депутат сможет принять присягу нардепа на ближайшем парламентском заседании.

Александру Санченко 31 год. Он прошел в парламент по партийным спискам «Слуги народа» под № 137. Помимо работы над организацией Atlas Weekend, новоизбранный нардеп также основал PR-агентство MAINSTREAM и общественную организацию «Биржа молодежных проектов». Также он работал в Киевском молодежном центре и занимался созданием проекта Kyiv Free Wi-Fi.

Как известно, бывший директор Госбюро расследований Роман Труба был уволен указом президента в конце декабря. В тот же Владимир Зеленский назначил «слугу народа» Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. 2 января Венедиктова написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, а 14 января парламент одобрил его.