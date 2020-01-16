Новим нардепом від «Слуги народу» став Олександр Санченко. Фото: Страна.ua

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Фракція «Слуга народу» поповнилася новим народним депутатом. Мандат отримав директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності музичного фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко. Він посів місце Ірини Венедиктової, яку перед Новим роком призначили тимчасово виконуючою обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Таке рішення одностайно ухвалили члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) на засіданні 16 січня, передають «Українські новини».

Новий народний депутат зможе скласти присягу нардепа на найближчому парламентському засіданні.

Олександру Санченку 31 рік. Він пройшов до парламенту за партійними списками «Слуги народу» під № 137. Крім роботи над організацією Atlas Weekend, новообраний нардеп також заснував PR-агентство MAINSTREAM і громадську організацію «Біржа молодіжних проектів». Також він працював у Київському молодіжному центрі й займався створенням проекту Kyiv Free Wi-Fi.

Як відомо, колишній директор Держбюро розслідувань Роман Труба був звільнений указом президента наприкінці грудня. Того ж дня Володимир Зеленський призначив «слугу народу» Ірину Венедиктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР. 2 січня Венедиктова написала заяву про дострокове складення депутатських повноважень, а 14 січня парламент схвалив його.