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США та Ірак відновили операції проти бойовиків «Ісламської держави» – ЗМІ, фото: The U.S. Army

США та Ірак відновили операції проти бойовиків «Ісламської держави» — ЗМІ

16 січ 2020, 16:52
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Бойові дії проти «Ісламської держави» відновлено.

США та Ірак проводять військові операції. Про це повідомляє New York Times з посиланням на двох чиновників.

Конкретні території, де поновили спільні операції не називають. Спільні операції сторони припинили 5 січня. Збільшення кількості атак на іракські бази — причина рішення.

Раніше між країнами спостерігалось загострення відносин. Парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення військових підрозділів США із території країни, але Пентагон відмовився виводити війська. Вбивство іранського генерала Касема Сулеймані стало причиною погіршення процесу виконання забов’язань.

Нагадаємо, 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок атаки загинув командувач спецпідрозділу «Аль-Кудс» Касем Сулеймані. Іран у відповідь задавав удару по американській базі в Іраку. Згодом напруженість на Близькому Сході знизилась.


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