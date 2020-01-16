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США и Ирак восстановили операции против боевиков «Исламского государства» - СМИ, фото: The U.S. Army

США и Ирак возобновили операции против боевиков «Исламского государства» — СМИ

16 янв 2020, 16:52
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Боевые действия против «Исламского государства» возобновили.

США и Ирак проводят военные операции. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Конкретные территории, где возобновили совместные операции не назывались. Совместные операции стороны прекратили 5 января. Увеличение количества атак на иракские базы — причина решения.

Ранее между странами наблюдалось обострение отношений. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе военных подразделений США с территории страны, но Пентагон отказался выводить войска. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало причиной ухудшения процесса выполнения обязательств.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб командующий спецподразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Иран в ответ нанес удар по американской базе в Ираке. В дальнейшем напряженность на Ближнем Востоке снизилась.


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