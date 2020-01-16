Против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/n132162-okkupanty-v-krymu-vozbudili-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-aktivista-prihodko.html

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Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму возбудила еще одно уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько.

Оккупанты обвиняют украинца в якобы незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом 16 января заявил адвокат активиста Назим Шейхмамбетов, передает издание «Грати».

По словам защитника, его ознакомили с результатами экспертиз, а также ознакомили «с постановлением о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Приходько по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного статьей о незаконном приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Напомним, 9 октября оккупанты ворвались в дом Приходько в городе Саки и задержали активиста. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что в гараже у Приходько якобы обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство».

Против задержанного украинца силовики возбудили уголовное дело по статьям УК России, предусматривающим ответственность за подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 25 декабря продлил арест Приходько до 10 февраля 2020 года.