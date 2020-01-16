ВАКС до 2 марта арестовал бывшего исполняющего обязанности начальника Одесской ГНС, фото: «Українська Енергетика»

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) до 2 марта арестовал бывшую исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) Одесской области.

Также суд определил сумму залога — 904 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

И. о. главы ГНС Одесской области Наталью Чеботареву и ее первого заместителя подозревают в попытке подкупа сотрудника региональной прокуратуры в обмен на непрепятствование противоправной деятельности сотрудников налоговой службы.

По информации следствия, чиновники налоговой службы обещали предоставлять работнику прокуратуры за соответствующие «услуги» 25 тыс. долл. ежемесячно.

Действия налоговиков были квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с возможной конфискацией имущества.

Отмечается, что следствие по этому делу продолжается, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Напомним, председатель ГНС Сергей Верланов вчера вместо Чеботаревой исполняющим обязанности руководителя ГНС Одесской назначил Владимира Астрейко.