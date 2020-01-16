ВАКС до 2 березня заарештував колишнього виконувача обов’язків начальника Одеської ДПС, фото: «Українська Енергетика»

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) до 2 березня заарештував колишню виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби (ДПС) Одеської області.

Також суд визначив суму застави — 904 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В. о. очільника ДПС Одеської області Наталію Чеботарьову та її першого заступника підозрюють у спробі підкупу працівника регіональної прокуратури в обмін на неперешкоджання протиправній діяльності співробітників податкової служби.

За інформацією слідства, чиновники податкової служби обіцяли надавати працівникові прокуратури за відповідні «послуги» 25 тис. дол. щомісяця.

Дії податківців були кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років з можливою конфіскацією майна.

Зазначається, що слідство у цій справі триває, встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Нагадаємо, голова ДПС Сергій Верланов вчора замість Чеботарьової виконувачем обов’язків керівника ДПС Одещини призначив Володимира Астрейка.