Зеленського повторно запросили відвідати Велику Британію

Володимир Зеленський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n132158-zelenskogo-povtorno-zaprosyly-vidvidaty-velyku-brytaniu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення від британської влади найближчим часом відвідати з офіційним візитом Велику Британію.

Пропозиція прозвучала під час сьогоднішньої зустрічі міністра закордонних справ України Вадима Пристайка зі своїм британським колегою Домініком Раабом. Це повторне запрошення британської влади, повідомив Пристайко у Twitter.

Міністр заявив, що Рааб запросив Зеленського вже найближчим часом відвідати Велику Британію, щоб обговорити низку питань про співробітництво між країнами після Brexit.

Рааб підкреслив, що позиція Великої Британії щодо підтримки України залишається незмінною і вона готова провести навчання ще тисячі українських військовослужбовців.

Під час зустрічі також обговорювалося питання співпраці щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ, яка сталася в Ірані 8 січня.

Необхідно нагадати, що екс-прем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей вже запрошувала Зеленського відвідати Британію, проте незабаром Мей пішла у відставку і візит президента України не відбувся.