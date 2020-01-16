Заборону на використання коштів ФОПів з бізнес-карток на особисті потреби зупинять – Нацбанк, фото: piqsels

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Заборона використання коштів ФОПів з бізнес-карток на особисті потреби буде зупинена.

Відповідну заборону у Нацбанку переглянуть. Про це повідомив глава фінрегулятора Яків Смолій під час брифінгу.

Він зазначив, що дію рішення про обмеження призупинять. Коментар стосовно заборони знімати кошти з бізнес-рахунків ФОПів на особисті потреби, за його словами, стосується виключно податкової служби.

Смолій додав, що Нацбанк не вносив ніяких нових змін до чинного законодавства. Як зазначив голова фінрегулятора, заборона на використання коштів з рахунків ФОПів для особистих потреб діє в Україні з 2003 року.

Раніше у податковій заявили, що касові апарати встановлюватимуть навіть безготівкові ФОПи. За новими законами, підприємці, які не працюють із готівкою, повинні будуть встановлювати відповідну технологію.