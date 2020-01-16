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Запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные нужды остановят - Нацбанк, фото: piqsels
Запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные нужды остановят — Нацбанкhttps://racurs.ua/n132157-zapret-na-ispolzovanie-sredstv-flp-s-biznes-kartochek-na-lichnye-nujdy-ostanovyat-nacbank.htmlРакурс
Запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные нужды будет остановлен.
Соответствующий запрет Нацбанк пересмотрит. Об этом сообщил глава финрегулятора Яков Смолий во время брифинга.
Он отметил, что действие решения об ограничении приостановят. Комментарий о запрете, по его словам, касается исключительно налоговой службы.
Смолий добавил, что Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство. Как отметил председатель финрегулятора, запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.
Ранее в налоговой заявили, что кассовые аппараты будут устанавливать даже безналичные ФОПы. По новым законам, предприниматели, которые не работают с наличными, должны будут устанавливать соответствующую технологию.
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