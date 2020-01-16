Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n132156-ruhani-iran-seychas-obogaschaet-bolshe-urana-chem-do-podpisaniya-yadernogo-soglasheniya-v-2015.html

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Иран сейчас обогащает еще больше урана, чем до подписания в 2015 году ядерной сделки.

Этот документ ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление санкций. При этом сейчас власти Ирана не рассматривают полный выход из ядерной сделки. Об этом 16 января заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телевизионной речи, сообщает «Радіо Свобода».

Давление на Иран увеличилось, но мы продолжаем продвигаться вперед, — отметил Рухани.

Сообщается, что тем временем, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился в Индии с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом. Во время сегодняшнего разговора представитель ЕС отметил, что ядерная сделка сейчас важна, как никогда", поскольку напряженность на Ближнем Востоке возросла.

Напомним, 5 января Иран заявил, что не будет выполнять ядерное соглашение 2015 года. Ни одного из положений власть не планирует придерживаться. На днях в Тегеране заявляли, что страна уже не выполняет обязательства, взятые в рамках ядерного соглашения 2015 года, и не будет иметь никаких ограничений на накопление обогащенного урана.