Президент Ірану Хасан Рухані. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n132156-ruhani-iran-zaraz-zbagachuie-bilshe-uranu-nij-do-pidpysannya-yadernoyi-ugody-v-2015-roci.html

Ракурс

Іран наразі збагачує більше урану, ніж до підписання в 2015 році ядерної угоди.

Цей документ раніше обмежував ядерну програму Тегерану в обмін на послаблення санкцій. При цьому сьогодні влада Ірану не розглядає повний вихід з ядерної угоди. Про це 16 січня заявив президент Ірану Хасан Рухані під час телевізійної промови, повідомляє «Радіо Свобода».

Тиск на Іран збільшився, але ми продовжуємо просуватися вперед, — зазначив Рухані.

Повідомляється, що тим часом, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся в Індії з главою Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммедом Джавадом Заріфом. Під час сьогоднішньої розмови представник ЄС зазначив, що ядерна угода нині є «важливою, як ніколи», оскільки напруженість на Близькому Сході зросла.

Нагадаємо, 5 січня Іран заявив, що не виконуватиме ядерну угоду 2015 року. Жодного з положень влада не планує дотримуватись. Днями в Тегерані заявляли, що країна вже не виконує зобов’язання, взяті у рамках ядерної угоди 2015 року, і не матиме жодних обмежень на накопичення збагаченого урану.