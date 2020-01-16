Дім моди Louis Vuitton придбав алмаз Sewelo, фото: The New York Times

https://racurs.ua/ua/n132155-u-louis-vuitton-rozpovily-scho-zroblyat-z-prydbanym-gigantskym-almazom.html

Ракурс

Дім моди Louis Vuitton придбав другий за величиною алмаз в історії — Sewelo.

Цей алмаз був знайдений у квітні 2019 року в Ботсвані, його вага становить 1758 карат, повідомляє видання The New York Times з посиланням на гендиректора Louis Vuitton Майкла Бурка.

Зазначається, що це найбільший знайдений алмаз з 1905 року, коли знайшли дорогоцінний камінь вагою 3106 карат, з якого зробили два алмаза, що тепер прикрашають британську корону.

Свій гігантський камінь у Louis Vuitton також планують розпиляти на менші частки й зробити з них діаманти.

Орієнтовно, ціна цього каменю може становити 50 млн дол. США. Бурк не став повідомляти ЗМІ вартість гігантського алмазу, проте зазначив, що йдеться про мільйони доларів.

Мовою тсвана Sewelo означає «рідкісна знахідка».

Louis Vuitton виготовленням ювелірних виробів займається з 2004 року.

Нагадаємо, навесні 2018 року у Ботсвані було знайдено два величезні алмази вагою 327 та 472 карати.