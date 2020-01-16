Дом моды Louis Vuitton приобрел алмаз Sewelo, фото: The New York Times

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Дом моды Louis Vuitton приобрел второй по величине алмаз в истории — Sewelo.

Этот алмаз был найден в апреле 2019 года в Ботсване, его вес составляет 1758 карат, сообщает издание The New York Times со ссылкой на гендиректора Louis Vuitton Майкла Бурка.

Отмечается, что это самый боьшой обнаруженный алмаз с 1905 года, когда нашли драгоценный камень весом 3106 карат, из которого сделали два алмаза, теперь украшающие британскую корону.

Свой гигантский камень в Louis Vuitton также планируют распилить на меньшие части и сделать из них бриллианты. По словам Берка, до раздробления камня они не планируют его демонстрировать как экспонат, как это делают некоторые производители драгоценностей.

Ориентировочно, цена этого камня может составлять 50 млн долл. США. Бурк не стал сообщать СМИ стоимость гигантского алмаза, однако отметил, что речь идет о миллионах долларов.

На языке тсвана Sewelo означает «редкая находка».

Louis Vuitton изготовлением ювелирных изделий занимается с 2004 года.

Напомним, весной 2018 года в Ботсване были найдены два огромных алмаза весом 327 и 472 карата.