В Україні частково запрацював музичний сервіс Spotify, фото: pexels

https://racurs.ua/ua/n132154-v-ukrayini-chastkovo-zapracuvav-muzychnyy-servis-spotify.html

Ракурс

Музичний сервіс Spotify розпочав роботу в Україні.

Громадяни отримали можливість прослуховувати композиції без використання VPN. Про це повідомляє ITC.

Зазначається, що деякий функціонал на території України не використовується. За словами користувачів, мобільний додаток у Google Play та AppStore встановити досі не можна.

Журналісти зазначають, що у компанії є плани щодо українську ринку. Представники сервісу вже підписали необхідні угоди з авторського права.

Spotify — стримінговий сервіс для прослуховування музикальних композицій. Розробники надали змогу прослуховувати у ньому аудіозаписи BBC, Universal, Sony, EMI та Warner Music Group. Сервіс доступний для громадян 79 країн.

Раніше для українських громадян став доступний пошуковий сервіс для науковців OUCI. В базі є 109 млн публікацій з різних країн світу, в тому числі зібрані метадані від 1329 видань України.