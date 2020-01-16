В Украине частично заработал музыкальный сервис Spotify, фото: pexels

https://racurs.ua/n132154-v-ukraine-chastichno-zarabotal-muzykalnyy-servis-spotify.html

Ракурс

Музыкальный сервис Spotify начал работу в Украине.

Граждане получили возможность прослушивать композиции без использования VPN. Об этом сообщает ITC.

Отмечается, что определенный функционал на территории Украины не используется. По словам пользователей, мобильное приложение в Google Play и AppStore до сих пор установить нельзя.

Журналисты отмечают, что у компании есть планы по украинскому рынку. Представители сервиса уже подписали необходимые соглашения по авторскому праву.

Spotify — стриминговий сервис для прослушивания музыкальных композиций. Разработчики предоставили возможность прослушивать в нем аудиозаписи BBC, Universal, Sony, EMI и Warner Music Group. Сервис доступен для граждан 79 стран.

Ранее для украинских граждан стал доступен поисковый сервис для ученых OUCI. В базе есть 109 млн публикаций из разных стран мира, в том числе собранные метаданные от 1329 изданий Украины.