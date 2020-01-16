Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
СБУ попросили розслідувати касетний скандал Гончарука. Фото: zp.gov.ua

Касетний скандал Гончарука: нардепи зі «Слуги народу» звернулися до СБУ

16 січ 2020, 15:49
999

Народні депутати з «Слуги народу» закликали Службу безпеки України провести розслідування з приводу аудіозаписів розмови осіб, яких асоціюють з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком та іншими високопосадовцями.

З відповідним зверненням виступила низка парламентарів зі «Слуги народу». Представник Кабінету міністрів у парламенті Олена Шуляк заявила, що правоохоронці повинні встановити джерела походження аудіозаписів, законність їх отримання та виявити, чи є ознаки монтажу. Про це повідомили в прес-службі політсили.

Шуляк відзначила, що ця інформація могла бути отримана в межах кримінального розслідування, якого немає або в межах контррозвідувальної діяльності. Також посадовець не виключає, що у приміщеннях, де проводяться наради, могли бути встановлені технічні засоби.

Нагадаємо, в Україні спалахнув черговий касетний скандал, фігурантом якого став прем'єр-міністр Олексій Гончарук. В інтернеті опублікували аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.

Згодом очільник Кабміну заявив, що людям, які «боряться проти нас», не вдасться залякати владу. Появу в мережі цих записів він пояснив наявністю ворогів команди президента й уряду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини