СБУ попросили розслідувати касетний скандал Гончарука. Фото: zp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n132153-kasetnyy-skandal-goncharuka-nardepy-zi-slugy-narodu-zvernulysya-do-sbu.html

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Народні депутати з «Слуги народу» закликали Службу безпеки України провести розслідування з приводу аудіозаписів розмови осіб, яких асоціюють з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком та іншими високопосадовцями.

З відповідним зверненням виступила низка парламентарів зі «Слуги народу». Представник Кабінету міністрів у парламенті Олена Шуляк заявила, що правоохоронці повинні встановити джерела походження аудіозаписів, законність їх отримання та виявити, чи є ознаки монтажу. Про це повідомили в прес-службі політсили.

Шуляк відзначила, що ця інформація могла бути отримана в межах кримінального розслідування, якого немає або в межах контррозвідувальної діяльності. Також посадовець не виключає, що у приміщеннях, де проводяться наради, могли бути встановлені технічні засоби.

Нагадаємо, в Україні спалахнув черговий касетний скандал, фігурантом якого став прем'єр-міністр Олексій Гончарук. В інтернеті опублікували аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.

Згодом очільник Кабміну заявив, що людям, які «боряться проти нас», не вдасться залякати владу. Появу в мережі цих записів він пояснив наявністю ворогів команди президента й уряду.