СБУ попросили расследовать кассетный скандал Гончарука. Фото: zp.gov.ua

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Народные депутаты из «Слуги народа» призвали Службу безопасности Украины провести расследование по поводу аудиозаписей разговора лиц, которых ассоциируют с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и другими высокопоставленными чиновниками.

С соответствующим обращением выступил ряд парламентариев из «Слуги народа». Представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк заявила, что правоохранители должны установить источники происхождения аудиозаписей, законность их получения и выявить, есть ли признаки монтажа. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Шуляк отметила, что эта информация могла быть получена в рамках уголовного расследования, которого нет или в рамках контрразведывательной деятельности. Также чиновник не исключает, что в помещениях, где проводятся совещания, могли быть установлены технические средства.

Напомним, в Украине разгорелся очередной кассетный скандал, фигурантом которого стал премьер-министр Алексей Гончарук. В интернете опубликовали аудиозаписи, на которых якобы действующий глава украинского правительства говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране.

Впоследствии глава Кабмина заявил, что людям, которые «борются против нас», не удастся запугать власть. Появление в сети этих записей он объяснил наличием врагов команды президента и правительства.