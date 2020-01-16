Хакерская атака на «Квартал» и Burisma: МВД обратилось к ФБР

Хакерская атака. Фото: Объектив

https://racurs.ua/n132152-hakerskaya-ataka-na-sayty-ukrainskih-kompaniy-mvd-obratilos-k-fbr.html

Ракурс

Хакерская атака на сайты украинских компаний Burisma Holdins и студии «Квартал 95», о которой сообщили американские СМИ, в частности New York Times, заинтересовала министерство внутренних дел Украины (МВД). Американские СМИ утверждают, что целью хакерской атаки являлось завладение персональными данными сотрудников компаний, а также электронными письмами руководителей. Также было высказано мнение, что организаторами данной хакерской атаки являются спецслужбы РФ.

Нацполиция Украины решила обратиться за помощью к своим коллегам из Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает пресс-служба МВД Украины.

Нацполиция попросила ФБР оказать содействие в предоставлении украинской стороне информации о проведенной хакерской атаке, о которой сообщили американские СМИ.

Нацполиция также обратилась в компанию Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки.

Для расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Департамент киберполиции Нацполиции Украины по данному факту открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как ранее писал «Ракурс», американское издание The New York Times сообщило об успешной кибератаке российских хакеров на сайт компании Burisma Holdins. Также хакеры хотели завладеть перепиской руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова, который был назначен главой Службы безопасности Украины.