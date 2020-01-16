Хакерська атака на «Квартал» і Burisma: МВС звернулося до ФБР

Хакерська атака. Фото: Об'єктив

https://racurs.ua/ua/n132152-hakerska-ataka-na-kvartal-i-burisma-mvs-zvernulosya-do-fbr.html

Ракурс

Хакерська атака на сайти українських компаній Burisma Holdins і студії «Квартал 95», про яку повідомили американські ЗМІ, зокрема New York Times, зацікавила міністерство внутрішніх справ України (МВС). Американські ЗМІ стверджують, що метою хакерської атаки було заволодіння персональними даними співробітників компаній, а також електронними листами керівників. Також було висловлено думку, що організаторами даної хакерської атаки є спецслужби РФ.

Нацполіція України вирішила звернутися за допомогою до своїх колег із Федерального бюро розслідувань (ФБР), повідомляє прес-служба МВС України.

Нацполіція попросила ФБР сприяти у наданні українській стороні інформації про проведену хакерську атаку, про яку повідомили американські ЗМІ.

Нацполіція також звернулася до компанії Area1, яка виявила ознаки хакерської атаки.

Для розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.

Департамент кіберполіції Нацполіціі України за даним фактом порушив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) КК України.

Проводяться слідчі дії по встановленню осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Як раніше писав «Ракурс», американське видання The New York Times повідомило про успішну кібератаку російських хакерів на сайт компанії Burisma Holdins. Також хакери хотіли заволодіти листуванням керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова, який був призначений керівником Служби безпеки України.