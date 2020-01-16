Стало відомо, коли вийде спін-офф «Гри престолів». Фото: HBO

https://racurs.ua/ua/n132151-spin-off-gry-prestoliv-is-coming-stalo-vidomo-koly-vyyde-serial-budynok-drakona.html

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«Гра престолів», всесвітньо відомий фентезі-серіал НВО, отримає приквел — серіал «Будинок дракона» (House of Dragon) про династію Таргарієнів. Він вийде на американському телеканалі у 2022 році, але точна дата прем'єри першого сезону невідома.

У новому серіалі головна сюжетна лінія буде присвячена правлінню будинку Таргарієнів. Дія відбуватиметься за 300 років до подій, що відображені у «Грі престолів», розповів програмний директор HBO Кейсі Блойс, пише Variety.

Сценаристами серіалу стануть автор циклу «Пісня льоду та полум’я» Джордж Мартін та Райан Кондао. Сюжет ґрунтується на книзі Мартіна «Полум'я та кров».

Режисером спін-оффу стане Мігель Сапочник — британець, який зняв декілька серій «Гри престолів» і навіть отримав премію «Еммі» за одну з них.

Раніше телеканал HBO планував зняти ще один спін-офф, дії якого розгорталися б за тисячі років до подій основної кіносаги. Головну роль повинна була виконати Наомі Уоттс, проте у підсумку продюсери відмовилися від цієї ідеї.

Як відомо, дія «Ігри престолів» відбувається у вигаданому світі у період, що нагадує середньовіччя. У серіалі кілька сюжетних ліній, безліч персонажів і присутні фантастичні істоти — дракони. Для серіалу придумали і власні мови: дотракійську і валірійську.