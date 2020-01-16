Погода в Україні: 17 січня буде сонячно і ясно, фото: pixnio

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Погода в Україні залишатиметься стабільною.

В деяких областях вдень температура підвищиться вище 0 градусів, у нічні години можливий мороз. Про це повідомляє Гідрометцентр.

За словами метеорологів, погодні умови не порадують громадян в найближчі дні справжньою суворою зимою і снігопадами. 17 січня над країною розташується новий антициклон, який принесе з собою ясну і суху погоду.

У більшості регіонів опадів не прогнозують. Температура повітря в найближчу ніч 0−5 градусів морозу, вдень очікується 0−5 градусів тепла.

В українській столиці погода буде сухою, вночі 0−2 морозу, вдень +2+4 градуси. Геомагнітна активність демонструватиме низькі показники.

Синоптик Наталка Діденко розповіла про активність антициклону Dirk. Вона вважає, що настав період південних вітрів, тобто теплих напрямків.

Раніше Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі. В документі сказано про необхідність впровадити бюджетні і законодавчі пропозиції, які обмежать глобальне потепління на рівні нижчому 1.5 °C.