Відділення «ПриватБанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132149-nacionalizaciya-pryvatbanku-rozglyad-zakonoproektu-pro-nepovernennya-zbankrutilyh-bankiv.html

Ракурс

Розгляд законопроекту № 2571, який пропонує запровадити неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, переноситься.

Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Розгляд законопроекту відкладено профільним комітетом Верховної Ради.

Таким чином, зазначає Рожкова, голосування за цей законопроект у сесійній залі Верховної Ради до кінця січня вже не відбудеться.

Ми сподіваємося зробити це до початку лютого, — повідомила Рожкова.

Рожкова наголосила, що ухвалення цього законопроекту є принциповим через домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Законопроект № 2571 Верховною Радою був одержаний 11 грудня 2019 року. 13 грудня він направлений на розгляд до комітету.

Нагадаємо, Рожкова нещодавно розповіла про тенденції щодо українських «дочок» російських державних банків — «Промінвестбанку» та «Сбербанку».