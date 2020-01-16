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Відділення «ПриватБанку», фото: «Вікіпедія»
Націоналізація «ПриватБанку»: розгляд законопроекту про неповернення збанкрутілих банків колишнім власникам перенесено (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132149-nacionalizaciya-pryvatbanku-rozglyad-zakonoproektu-pro-nepovernennya-zbankrutilyh-bankiv.htmlРакурс
Розгляд законопроекту № 2571, який пропонує запровадити неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, переноситься.
Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Розгляд законопроекту відкладено профільним комітетом Верховної Ради.
Таким чином, зазначає Рожкова, голосування за цей законопроект у сесійній залі Верховної Ради до кінця січня вже не відбудеться.
Ми сподіваємося зробити це до початку лютого, — повідомила Рожкова.
Рожкова наголосила, що ухвалення цього законопроекту є принциповим через домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Законопроект № 2571 Верховною Радою був одержаний 11 грудня 2019 року. 13 грудня він направлений на розгляд до комітету.
Нагадаємо, Рожкова нещодавно розповіла про тенденції щодо українських «дочок» російських державних банків — «Промінвестбанку» та «Сбербанку».
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