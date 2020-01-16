Отделение «ПриватБанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132149-nacionalizaciya-privatbanka-rassmotrenie-zakonoproekta-o-nevozvraschenii-obankrotivshihsya.html

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Рассмотрение законопроекта № 2571, который предлагает ввести невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам, переносится.

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Рассмотрение законопроекта отложено профильным комитетом Верховной Рады.

Таким образом, отмечает Рожкова, голосования за этот законопроект в сессионном зале Верховной Рады до конца января уже не будет.

Мы надеемся сделать это до начала февраля, — сообщила Рожкова.

Рожкова подчеркнула, что принятие этого законопроекта является принципиальным из-за договоренностей с Международным валютным фондом.

Законопроект № 2571 Верховной Радой был получен 11 декабря 2019 года. 13 декабря он направлен на рассмотрение в комитет.

Напомним, Рожкова недавно рассказала о тенденциях относительно украинских «дочек» российских государственных банков — «Проминвестбанка» и «Сбербанка».