Ракурсhttps://racurs.ua/
Отделение «ПриватБанка», фото: «Википедия»
Национализация «ПриватБанка»: рассмотрение законопроекта о невозвращении обанкротившихся банков бывшим владельцам перенесли (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132149-nacionalizaciya-privatbanka-rassmotrenie-zakonoproekta-o-nevozvraschenii-obankrotivshihsya.htmlРакурс
Рассмотрение законопроекта № 2571, который предлагает ввести невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам, переносится.
Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.
Рассмотрение законопроекта отложено профильным комитетом Верховной Рады.
Таким образом, отмечает Рожкова, голосования за этот законопроект в сессионном зале Верховной Рады до конца января уже не будет.
Мы надеемся сделать это до начала февраля, — сообщила Рожкова.
Рожкова подчеркнула, что принятие этого законопроекта является принципиальным из-за договоренностей с Международным валютным фондом.
Законопроект № 2571 Верховной Радой был получен 11 декабря 2019 года. 13 декабря он направлен на рассмотрение в комитет.
Напомним, Рожкова недавно рассказала о тенденциях относительно украинских «дочек» российских государственных банков — «Проминвестбанка» и «Сбербанка».
Загрузка...