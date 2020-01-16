Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России новый руководитель правительства — Михаил Мишустин, фото — Кремль

Правительство России возглавил фигурант «Миротворца» и автор музыки песен Лепса

16 янв 2020, 15:29
999

Правительство России 16 января возглавил новый человек. Государственная дума проголосовала за кандидатуру 53-летнего Михаила Мишустина, а впоследствии сайт Кремля опубликовал указ президента РФ о назначении.

Этот чиновник с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой, был заместителем министра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость. Впоследствии Мишустин ушел в бизнес, возглавлял группу крупнейших в РФ фондов прямых инвестиций.

Накануне, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Президент России Владимир Путин подписал указ о роспуске правительства, поручив Медведеву временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Своему многолетнему коллеге на высших ступенях власти в РФ Путин предложил занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На пост главы правительства президент выдвинул главу ФНС Мишустина.

Как оказалось, Мишустин незаконно ездил в оккупированный Крым и пишет музыку для Григория Лепса. Причиной его пребывания в разделе «Чистилище» на сайте «Миротворец» стало незаконное посещение Крыма, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

О том, что Мишустин — автор музыки нескольких песен Лепса, сообщают «Ведомости». В реестре Российского авторского общества указано, что «Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен „Зола“ и „Настоящая женщина“».

В официальной биографии нового руководителя российского правительства указано, что он «играет на рояле».

Также Мишустин любит составлять частушки, сатирические куплеты и эпиграммы. Источники в российской налоговой рассказали, что в ФНС Мишустин организовывал концерты с известными исполнителями, а сотрудники ведомства начали проводить «капустники», на которых перепевали шлягеры и выполняли частушки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Люди выстояли — не выдержал бетон: украинцы чтят подвиг киборгов Донецкого аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

Склоним головы — сегодня День памяти киборгов. Украинские воины в течение 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта. За время боев за ДАП погибли свыше 100 бойцов, еще около 440 получили ранения. Люди выстояли — не выдержал бетон

Новости Украины
16:57