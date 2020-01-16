В России новый руководитель правительства — Михаил Мишустин, фото — Кремль

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Правительство России 16 января возглавил новый человек. Государственная дума проголосовала за кандидатуру 53-летнего Михаила Мишустина, а впоследствии сайт Кремля опубликовал указ президента РФ о назначении.

Этот чиновник с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой, был заместителем министра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость. Впоследствии Мишустин ушел в бизнес, возглавлял группу крупнейших в РФ фондов прямых инвестиций.

Накануне, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Президент России Владимир Путин подписал указ о роспуске правительства, поручив Медведеву временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Своему многолетнему коллеге на высших ступенях власти в РФ Путин предложил занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На пост главы правительства президент выдвинул главу ФНС Мишустина.

Как оказалось, Мишустин незаконно ездил в оккупированный Крым и пишет музыку для Григория Лепса. Причиной его пребывания в разделе «Чистилище» на сайте «Миротворец» стало незаконное посещение Крыма, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

О том, что Мишустин — автор музыки нескольких песен Лепса, сообщают «Ведомости». В реестре Российского авторского общества указано, что «Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен „Зола“ и „Настоящая женщина“».

В официальной биографии нового руководителя российского правительства указано, что он «играет на рояле».

Также Мишустин любит составлять частушки, сатирические куплеты и эпиграммы. Источники в российской налоговой рассказали, что в ФНС Мишустин организовывал концерты с известными исполнителями, а сотрудники ведомства начали проводить «капустники», на которых перепевали шлягеры и выполняли частушки.