В Росії новий керівник уряду — Михайло Мішустін, фото — Кремль

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Уряд Росії 16 січня очолила нова людина. Державна дума проголосувала за кандидатуру 53-річного Михайла Мішустіна, а згодом сайт Кремля опублікував указ президента РФ про призначення.

Цей чиновник з 2010 року керував Федеральною податковою службою, був заступником міністра РФ з податків і зборів, очолював Роснерухомість. Згодом Мішустін пішов у бізнес, очолював групу найбільших в РФ фондів прямих інвестицій.

Напередодні, 15 січня, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду в повному складі. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про розпуск уряду, доручивши Медведєву тимчасово виконувати свої обов’язки до формування нового кабінету. Своєму багаторічному колезі на вищих щаблях влади в РФ Путін запропонував обійняти посаду заступника голови Ради безпеки. На посаду глави уряду президент висунув голову ФПС Мішустіна.

Як виявилося, Мішустін незаконно їздив до окупованого Крим і пише музику для Григорія Лепса. Причиною його внесення у розділ «Чистилище» на сайті «Миротворець» стало незаконне відвідування Криму, а також замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

Про те, що Мішустін — автор музики декількох пісень Лепса, повідомляють «Ведомости». У реєстрі Російського авторського суспільства зазначено, що «Михайло Володимирович Мішустін — автор музики для пісень „Зола“ і „Справжня жінка“».

В офіційній біографії нового керівника російського уряду зазначено, що він «грає на роялі».

Також Мішустін любить складати частівки, сатиричні куплети та епіграми. Джерела у російській податковій розповіли виданню, що в ФПС Мішустін організовував концерти з найвідомішими виконавцями, а співробітники відомства почали проводити «капусники», на яких переспівували шлягери і виконували частівки.