Стеження за Йованович: Нацполіція відкрила кримінальні провадження

Марі Йованович, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n132147-stejennya-za-yovanovych-nacpoliciya-vidkryla-kryminalni-provadjennya.html

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Національна поліція відкрила кримінальні провадження у зв’язку з можливим незаконним стеженням не території України за колишнім послом США Марі Йованович.

Відповідне рішення було ухвалене після аналізу даних, опублікованих 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США, повідомляє прес-служба МВС.

Комітет з розвідки Конгресу тоді опублікував нотатки та інші документи, в яких містилися відомості про те, що під час перебування Йованович на посаді посла США в Україні за нею нібито незаконно стежили та могли втручатися у роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян Сполучених штатів.

У МВС наголошують, що позицією України є невтручання у внутрішньополітичні справи США, проте в оприлюднених записах є відомості щодо можливого порушення українського законодавства та міжнародних договорів про захист прав дипломатів.

Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території, — наголошують у МВС.

Відриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) та ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу.

Зазначається, що очільник МВС Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у відповідному розслідуванні.

Нагадаємо, Йованович згадувалася в оприлюднених нещодавно у Конгресі США свідченнях Льва Парнаса, бізнес-партнера адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.