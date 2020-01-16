Рейси з Одеси до Тбілісі запустять у травні 2020 року. Фото: аеропорт «Харків»

https://racurs.ua/ua/n132146-skyup-zapuskaie-novyy-marshrut-v-tbilisi-koly-i-skilky-koshtuut-kvytky.html

Ракурс

Лоукостер SkyUp запускає новий маршрут з Одеси в Тбілісі (Грузія). У перший рейс за цим маршрутом літак авіакомпанії вирушить у травні, квитки вже доступні на сайті перевізника.

Рейси з Одеси до Тбілісі і назад виконуватимуться двічі на тиждень — по четвергах і неділях. Перший рейс відбудеться 28 травня 2020 року, а останній — 4 жовтня 2020 року, пише прес-служба лоукостера в Facebook.

Ціни на квитки з Одеси в Тбілісі стартують від 1 289 грн (в один бік, без багажу). Зворотний квиток коштуватиме трохи дорожче — від 1 341 грн.

У компанії додали, що Одеса і Тбілісі — міста з неповторним колоритом, прогресивною молоддю та смачними стравами.

Як писав «Ракурс», раніше в SkyUp оголосили про запуск нових маршрутів з Києва, Одеси, Харкова та Львова в італійські Рим, Болонью, Неаполь, Ламецію-Терме і Бергамо. Перший рейс авіакомпанії за новими маршрутами відбудеться 29 березня.