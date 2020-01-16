Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рейсы из Одессы в Тбилиси запустят в мае 2020 года. Фото: аэропорт «Харьков»

SkyUp запускает новый маршрут в Тбилиси: когда и сколько стоят билеты

16 янв 2020, 15:04
999

Лоукостер SkyUp запускает новый маршрут из Одессы в Тбилиси (Грузия). В первый рейс по этому маршруту самолет авиакомпании отправится в мае, билеты уже доступны на сайте перевозчика.

Рейсы из Одессы в Тбилиси и обратно будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая 2020 года, а последний — 4 октября 2020 года, пишет пресс-служба лоукостера в Facebook.

Цены на билеты из Одессы в Тбилиси стартуют от 1 289 грн (в одну сторону, без багажа). Обратный билет обойдется чуть дороже — от 1 341 грн.

В компании добавили, что Одесса и Тбилиси — города с неповторимым колоритом, прогрессивной молодежью и вкусными блюдами.

Как писал «Ракурс», ранее в SkyUp объявили о запуске новых маршрутов из Киева, Одессы, Харькова и Львова в итальянские Рим, Болонью, Неаполь, Ламецию-Терме и Бергамо. Первый рейс авиакомпании по новым маршрутам состоится 29 марта.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Правительство России возглавил фигурант «Миротворца» и автор музыки песен Лепса

Правительство России 16 января возглавил новый человек. Госдума проголосовала за кандидатуру 53-летнего Михаила Мишустина, а сайт Кремля опубликовал указ президента о назначении. Мишустин — фигурант «Миротворца» и автор музыки песен Лепса

Новости мира
15:29