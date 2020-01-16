Рейсы из Одессы в Тбилиси запустят в мае 2020 года. Фото: аэропорт «Харьков»

https://racurs.ua/n132146-skyup-zapuskaet-novyy-marshrut-v-tbilisi-kogda-i-skolko-stoyat-bilety.html

Ракурс

Лоукостер SkyUp запускает новый маршрут из Одессы в Тбилиси (Грузия). В первый рейс по этому маршруту самолет авиакомпании отправится в мае, билеты уже доступны на сайте перевозчика.

Рейсы из Одессы в Тбилиси и обратно будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоится 28 мая 2020 года, а последний — 4 октября 2020 года, пишет пресс-служба лоукостера в Facebook.

Цены на билеты из Одессы в Тбилиси стартуют от 1 289 грн (в одну сторону, без багажа). Обратный билет обойдется чуть дороже — от 1 341 грн.

В компании добавили, что Одесса и Тбилиси — города с неповторимым колоритом, прогрессивной молодежью и вкусными блюдами.

Как писал «Ракурс», ранее в SkyUp объявили о запуске новых маршрутов из Киева, Одессы, Харькова и Львова в итальянские Рим, Болонью, Неаполь, Ламецию-Терме и Бергамо. Первый рейс авиакомпании по новым маршрутам состоится 29 марта.